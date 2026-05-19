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Cambio de gabinete: Primera dama reconfortó a las removidas Sedini y Steinert

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El Presidente José Antonio Kast realizó este martes su primer cambio de gabinete a solo 69 días de asumir el cargo, convirtiéndose en el ajuste ministerial más rápido desde el retorno de la democracia en el país.

Las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, salieron del gabinete esta noche en una ceremonia en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda. De esa forma, tras ser despedidas fueron recibidas por la esposa del Mandatario, María Pía Adriasola, quien abrazó a las dos exministras y se ubicó entre ellas; en señal de apoyo y con aparente afán de reconfortarlas.

Por otro lado, el líder del Interior, Claudio Alvarado, asumió la vocería de Gobierno, convirtiéndose en uno de los tres biministros del Gobierno; mientras, Martín Arrau renunció a Obras Públicas para tomar la posta en Seguridad Pública.

De esa forma, el Ministerio de Obras Públicas quedó a cargo de Louis de Grange, actual líder de Transportes y Telecomunicaciones, quien también se convierte en biministro.

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