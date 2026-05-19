Presidente de Colombia anunció apoyo a la candidatura ONU de Bachelet

El presidente Gustavo Petro anunció este martes el apoyo de Colombia a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

La exmandataria chilena se encuentra de gira por varios países latinoamericanos en busca de apoyo para su desafío internacional, y en este contexto se reunió con el gobernante izquierdista, que está a pocos meses de concluir su mandato, el próximo 7 de agosto.

"Cómo presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas", comunicó el exguerillero en su cuenta de Twitter.

Bachelet estuvo el lunes en Panamá y se reunió con el presidente José Raúl Mulino, con quien -se informó al término de la cita- "intercambió opiniones sobre el papel que debe desempeñar la ONU en el actual escenario geopolítico mundial, marcado por tensiones y conflictos internacionales".

La Presidencia panameña no confirmó respaldo a Bachelet, quien, en todo caso, reconoció los esfuerzos de la Administración Mulino para cerrar el paso fronterizo por la selva del Darién; "un gran logro" ante el reto que supone la migración irregular.

La socialista chilena llegó al Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo panameño) acompañada por los embajadores de México, Claudia Pavlovich, y de Brasil, João Mendes Pereira; representantes de los países que respaldan oficialmente su aspiración a liderar la ONU, cosa que no hace Chile por decisión de José Antonio Kast.

Bachelet, que fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, compite actualmente por la Secretaría General con la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Para ser elegido, el candidato debe obtener el respaldo mayoritario de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, no ser vetado por ninguno de sus integrantes permanentes y, posteriormente, recibir la aprobación de la Asamblea General.