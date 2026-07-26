Confirmado: Damián Pizarro será jugador de Audax Italiano

El delantero chileno Damián Pizarro se convirtió en nuevo jugador de Audax Italiano y regresará al fútbol chileno para reforzar al elenco itálico durante la segunda rueda de la Liga de Primera. El atacante de 21 años llegará cedido desde Udinese después de su paso por Racing Club de Argentina.

El entrenador de Audax Italiano, Patricio Graff, confirmó la incorporación en conversación con TNT Sports, durante la previa del partido frente a Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida.

"Ya mañana estaría con nosotros entrenando. Creo que los refuerzos son buenos nombres, con jerarquía y experiencia, pese a la juventud de Pizarro", señaló el técnico del cuadro itálico.

El delantero formado en Colo Colo volverá al campeonato nacional tras una etapa en el extranjero que incluyó pasos por Udinese, Le Havre y Racing, club en el que tuvo una breve permanencia antes de concretar su llegada a Audax Italiano.