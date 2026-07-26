Murió mujer contagiada por hantavirus en Los Lagos

Una mujer de 37 años, perteneciente a la comuna de Palena (Región de Los Lagos), murió este domingo tras permanecer internada con ventilación mecánica debido a un contagio por hantavirus.

El delicado estado de salud de la paciente obligó su traslado hasta el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, donde fue ingresada a una unidad de cuidados intensivos.

La mujer, que vivía en un sector rural junto a su hijo de 10 años, asistió inicialmente al Hospital de Chaitén donde, luego de someterse a un test rápido, se confirmó su contagio por hantavirus.

Fue trasladada al Hospital de Puerto Montt, y, debido a la complejidad de su caso, derivada hasta el centro asistencial en la Región del Biobío.

La seremi de Salud de la Región de Los Lagos, Evelyn Bintrup, informó que las unidades de salud pública de la zona desplegaron protocolos sanitarios en el sector de residencia de la víctima para ubicar el foco de contagio, y reiteró el llamado a no descuidar los resguardos en zonas campesinas o durante trabajos al aire libre.

"Los equipos de epidemiología y zoonosis desarrollaron la investigación epidemiológica y ambiental para determinar el posible lugar y circunstancias de exposición al virus, estableciéndose que la actividad de mayor riesgo fue la visita a un camping durante junio", detalló la autoridad.

Enfatizó, además, que el virus puede tener un período de incubación de hasta 45 días y que, de momento, ningún contacto estrecho de la mujer ha presentado síntomas compatibles con la enfermedad.

La muerte de la vecina y profesional de la educación causó profundo pesar en la provincia de Palena. A través de una declaración pública, el alcalde de Palena, Julio Delgado, en conjunto con el Concejo Municipal, expresaron sus condolencias a la familia de la docente, quien estaba casada y era madre de un hijo.