Vozinha dedicó su nominación para el Balón de Oro a Cabo Verde: El viaje valió la pena

El arquero de Colo Colo Vozinha se manifestó tras ser nominado al Premio "Lev Yashin" del Balón de Oro para el mejor arquero del mundo en 2026, dedicándoselo a su país al recordar que su historia va "desde San Vicente, Cabo Verde, para el mundo".

"Hay momentos que parecen demasiado grandes, hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el viaje valió la pena. Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de expresar con palabras. Recuerdo de dónde vengo, todo lo que he pasado, los sacrificios, las dificultades, y todos aquellos que caminaron conmigo", expresó en Instagram.

Josimar Dias indicó que "esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer".

"Agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros y con todos los que formaron parte de este viaje. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra. Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo", cerró.

Vozinha saltó a la fama en todo el globo gracias a sus actuaciones en la Copa del Mundo 2026 con la debutante Cabo Verde, donde sostuvo el arco en cero ante España y Uruguay, clasificó a dieciseisavos de final y brilló ante Argentina, pese a la ajustada eliminación en tiempo extra. Incluso, por votación popular fue elegido como el arquero en el 11 ideal del torneo.