Ben Brereton tras su doblete con Derby County: "Estoy en mucha mejor forma"

El delantero chileno Ben Brereton se refirió a su doblete en la caída 3-2 de Derby County ante Coventry City en el Coventry Building Society Arena por la fecha 40 de la Championship, con sensaciones dispares entre el resultado y si actuación particular.

"Me siento muy bien. Pese al cansancio después de viajar y jugar partidos estoy jugando, sumando muchos minutos, así que estoy en mucha mejor forma y me siento muy bien. Sólo quiero seguir jugando al fútbol", comentó.

También se refirió a la dolorosa caída de su equipo: "Ante Coventry fue un partido muy entretenido. Creo que estuvimos firmes y fuertes, y podríamos haber sacado más provecho y estamos todos devastados. Creo que lo merecíamos, pero así es el fútbol. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades y no encajar tres goles", detalló.

El siguiente partido de Derby County de Ben Brereton será de local ante Stoke City el lunes 6 de abril a las 10:00 horas (13:00 GMT).