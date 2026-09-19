Con Ben Brereton titular: Sheffield United lamentó una remontada de Stoke City

Sheffield United, que tuvo al atacante chileno Ben Brereton Díaz como titular, encadenó un nuevo tropiezo en la octava fecha de la Championship después de sufrir una remontada de 2-1 ante Stoke City en el Britannia Stadium.

Con el atacante nacional desde el arranque en el esquema de Chris Wilder, el elenco de Yorkshire intentó revertir su momento tras caídas ante Fleetwood Town por la EFL Cup y ante Wolverhampton por la liga, pero se fue al descanso sin goles.

La visita abrió la cuenta en el inicio del complemento gracias a una conquista de Kalvin Phillips (51'), pero el conjunto anfitrión presionó en busca de la igualdad y emparejó las acciones mediante Jack McGlynn (78').

El atacante de La Roja fue sustituido a los 80 minutos por Tahith Chong y, poco después, Sam Gallagher sentenció la remontada de los "potters" al conectar un centro de Ethan Galbraith (86').

Con este resultado, Sheffield United se mantuvo con 9 unidades en el decimoséptimo casillero de la tabla de posiciones, mientras que Stoke City trepó al sexto lugar con 13 puntos para instalarse en zona de play-offs para el ascenso.

Ahora, el equipo de Brereton tendrá que buscar remedio a su mal momento haciendo como local ante Lincoln City el próximo 10 de octubre, posterior al paso del nacional por la fecha FIFA.