Tabilo sufrió dura remontada de Mérida en el inicio de la serie entre Chile y España en Copa Davis

En el Court Central "Anita Lizana", Chile cedió el primer punto ante España en la segunda fase de las Qualifiers de Copa Davis, tras la derrota de Alejandro Tabilo frente a Daniel Mérida.

El chileno, número 28 de la ATP, comenzó arriba en un reñido partido, pero recibió quiebres en momentos clave y terminó con un 5-7, 6-3 y 6-3 ante el 41° del ranking mundial y segunda raqueta de un equipo español sin Carlos Alcaraz.

La serie se abrió con un partidazo de tenso primer set. Ambos tenistas estuvieron golpe a golpe, evitando los quiebres con momentos de protagonismo para cada uno.

Tabilo brilló con varios golpes de gran ejecución y rompió la paridad para colocarse 6-5 arriba y, luego, ganar la manga inicial ratificando con su servicio.

Mérida experimentó en el primer set ante la imposibilidad de golpear el marcador pese a que también estaba teniendo un notable desempeño. En el segundo set comenzó a arriesgar con constantes "winners" y pese a estar a nada de sufrir un quiebre, logró romper para ubicarse 5-3. Al igual que Tabilo, ganó con el saque y estiró el duelo al tercer parcial.

La confianza adquirida por Mérida descolocó a "Jano", lo que terminó en el break iberico para el 2-1 transitorio. A Tabilo se le fue agotando el margen con el pasar de los games y el español acabó por concretar su triunfo mediante un último break.

Con este resultado, España ganó el inicio decisivo, pues se enfrentaba el mejor chileno ante la segunda carta europea. La responsabilidad quedó en manos de Cristian Garin (133°) ante Rafael Jódar, top 20 del circuito ATP.