Derby County tuvo titularidad de Brereton en el triunfo que lo acercó a play-offs de la Championship

Derby County, club que tuvo como titular al delantero chileno Ben Brereton, se recuperó en su lucha por entrar a play-offs de la Championship después de vencer por 1-0 a Oxford United en la fecha 43 del certamen británico.

Jaydon Banel (22') fue el autor de la solitaria cifra que definió el encuentro tras comandar una contra desde mitad de la cancha en el Pride Park Stadium.

En cuanto al ariete nacional, si bien disputó la totalidad del compromiso en la jornada de su cumpleaños, apenas remató una vez a portería en un compromiso donde ambos elencos tuvieron escasas chances de anotar.

Con 66 puntos en el séptimo lugar, Derby County quedó a dos puntos de meterse en los play-offs. Todo a la espera de que Hull City, equipo que marcha sexto, juegue su partido frente a Birmingham City en el MKM Stadium.