Boca oficializó la salida del DT Claudio Ubeda tras su eliminación ante la UC

El club argentino Boca Juniors anunció oficialmente la salida del entrenador Claudio Ubeda, tras poco menos de una semana desde la eliminación "xeneize" de la Copa Libertadores, producto de su derrota a manos de Universidad Católica en La Bombonera.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo", anunció la institución a través de la red social X.

Además, agradeció al entrenador y a su equipo por "el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club", que duró ocho meses. La comunicación oficial llegó un día después de que la dirección deportiva del club le comunicara la no renovación de su contrato, que acaba a fines de este mes de junio.

Úbeda había asumido en octubre de 2025 tras el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante. En el mes de diciembre fue ratificado como el DT para este año luego de su interinato.

El técnico dejó su cargo con un total de 32 partidos oficiales, 17 triunfos, siete empates, ocho derrotas y ningún título.