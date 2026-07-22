Boca oficializó nueva lesión de Carlos Palacios antes de enfrentar a O'Higgins

Boca Juniors confirmó una nueva lesión del futbolista chileno Carlos Palacios, quien sufrió una sobrecarga del músculo pectíneo derecho y no estará disponible para el partido de ida ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El parte médico entregado este miércoles terminó de aclarar las molestias que marginaron al exjugador de Colo Colo de la convocatoria elaborada por el técnico Rodolfo Arruabarrena para el encuentro programado para este jueves 23 de julio.

El nuevo inconveniente apareció cuando Palacios comenzaba a recuperar continuidad después de pasar gran parte del primer semestre fuera de las canchas por una lesión en la rodilla derecha, problema que incluso requirió una intervención quirúrgica.

El seleccionado chileno había regresado recientemente a la actividad y sumó minutos en la Copa Argentina, pero nuevamente deberá detenerse mientras espera conocer los plazos que demandará la recuperación de esta sobrecarga.

Una extensa lista de lesionados en Boca

Palacios no fue el único futbolista incluido en el parte médico. Boca también informó que Leandro Lozano sufrió una distensión del músculo semimembranoso izquierdo, Milton Giménez presentó una lesión grado II del aductor derecho, Adam Bareiro padece una discopatía lumbar y Tomás Belmonte sufrió un esguince leve de tobillo.