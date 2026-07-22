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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Arabia Saudita

Arabia Saudita iniciará un programa nuclear, con la venia de EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El "Acuerdo 123" garantiza a las empresas de EE.UU. acceso preferente al sector de la energía nuclear producida en el reino.

Arabia Saudita iniciará un programa nuclear, con la venia de EE.UU.
 EFE archivo

Donald Trump y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, tienen una cercana relación política y comercial.

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Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron un acuerdo que permitirá al reino árabe desarrollar un programa nuclear civil y que -según algunos medios- le abriría la puerta al enriquecimiento de uranio.

El documento, que debe ser ratificado por el Congreso estadounidense, se produce en un contexto de tensión con Irán, rival de Arabia Saudita en Medio Oriente, y en medio de los esfuerzos de Washington por limitar las capacidades nucleares de Teherán, que niega estar buscando desarrollar armas nucleares.

El documento, conocido como "Acuerdo 123", fue firmado por el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, y su homólogo saudita, Abdulaziz bin Salman, según informó en un comunicado el gobierno estadounidense.

El comunicado no incluyó el texto íntegro del acuerdo, pero asegura que el programa tiene "fines pacíficos" y que está comprometido con la "no proliferación nuclear".

Eso sí, se enfatiza que el sector privado estadounidense es un gran beneficiado, pues las empresas de EE.UU. tendrán acceso preferente al sector de la energía nuclear producida en el reino.

"Pueden tener la certeza de que estos acuerdos cumplen con los más altos estándares de seguridad y no proliferación nuclear, al tiempo que se apoyan en la mejor tecnología nuclear y en los mejores científicos del mundo, desarrollados aquí mismo en Estados Unidos", afirmó Wright.

Medios como The New York Times adelantaron el acuerdo permitirá a Riad el enriquecimiento de uranio, yendo más allá de los pactos nucleares convencionales que Washington ha suscrito con otros aliados, como Emiratos Árabes Unidos.

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