Carlos Palacios declaró como imputado en caso por tráfico de drogas que involucra a su suegro

Este lunes el futbolista nacional Carlos Palacios llegó hasta dependencias de la Policía de Investigaciones para declarar en calidad de imputado por una causa de tráfico de drogas abierta el pasado mes de agosto.

Sebastián Soto Guerra, suegro del jugador de Boca Juniors, fue sorprendido con alrededor de 70 kilogramos de cocaína, mientras se movilizaba en un automóvil de lujo registrado a nombre del futbolista. Luego, en un inmueble de La Florida, se encontraron dos pistolas.

La Fiscalía Metropolitana Sur incluyó al deportista entre las personas a investigar, aunque un par de días despupes, el 5 de agosto, la oficina de representación de Palacios salió a expresar "no se encuentra en la causa ni en ninguna carpeta de investigación".

Finalmente el jugador, que viajó desde Argentina a Chile para ver la consagración de Colo Colo como campeón, fue requerido en el cuartel de la PDI en Las Rejas: Llegó junto a su abogado y trató de agredir a la prensa, según lo informado por La Tercera.

Cabe recordar que Sebastián Soto es apuntado como presunto líder de la banda "Los Pájaros". El operativo que dio origen al caso incluyó la detención de otras tres personas.