Carlos Palacios volvió a los entrenamientos en Boca Juniors y se prepara para la visita a O'Higgins

El chileno Carlos Palacios se recuperó de la lesión muscular que sufrió la semana pasada y volvió a los entrenamientos en Boca Juniors este lunes, preparándose para la visita a O'Higgins en la Copa Sudamericana.

Según informó TyC Sports, el técnico Rodolfo Arruabarrena recuperó a dos "soldados": Palacios y Milton Giménez, quien habia sufrido un desgarro en el aductor, y se espera que ambos estén disponibles para el viaje a Chile.

También se reintegró a las prácticas el capitán Leandro Paredes, quien tuvo días descanso, justo después del partido con O'Higgins en La Bombonera, ya que el jugador no había tiempo de recuperación tras haber perdido la final del Mundial ante España el pasado 19 de julio.

Paredes estuvo de descanso en Bariloche junto a su familia, y por ese motivo se perdió la dura derrota que sufrió su equipo el fin de semana ante Deportivo Riestra.

De acuerdo al citado medio, Arruabarrena piensa ocupar una formación similar a la que venció por la mínima en Buenos Aires.

La oncena titular que jugó ante O'Higgins fue con Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.

La revancha entre O'Higgins y Boca está programada para el jueves a las 20:30 horas (00:30 GMT) en El Teniente de Rancagua, y la podrás seguir en nuestras plataformas.