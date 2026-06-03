"Le pesó la camiseta": El duro cuestionamiento de un histórico de Boca a Palacios

Las recientes declaraciones de Carlos Palacios, quien abrió la puerta a un eventual retorno a Colo Colo en medio del complejo momento que atraviesa Boca Juniors tras su eliminación de la Copa Libertadores ante Universidad Católica, no cayeron bien en Argentina.

Alberto Márcico, referente del conjunto "xeneize" en la década de los 90, criticó con dureza al futbolista nacional por sus dichos y su rendimiento en el club.

"Lo que hizo es terrible, aparte no aportó nada. Tendría que recuperarse y ganarse el lugar en el equipo, si ahora va a haber cambios, jugadores nuevos", señaló el "Beto" en conversación con Radio Continental.

En esa misma línea, el exvolante cuestionó el compromiso de Palacios con la camiseta azul y oro: "Algo ya sabía de que no tiene muchas ganas de quedarse en Boca. ¿Por qué Colo Colo lo pidió otra vez si hace un año que está acá? Algo pasó, algún mensaje, él no quiere jugar. Creo que le pesó un poquito la camiseta".

Cabe recordar que el atacante chileno había manifestado a TNT Sports que, pese a tener contrato vigente con el club de La Ribera, su futuro es incierto. "No sé qué va a pasar conmigo. Si se tiene que volver a Colo Colo, será ahora. Sino más adelante", expresó.

Actualmente, Palacios se encuentra en Chile durante su período de vacaciones y en proceso de recuperación, luego de someterse a una cirugía por una sinovitis crónica en la rodilla derecha, dolencia que limitó su continuidad en el esquema de Boca Juniors en el último semestre.