U. Católica se enredó, salvó empate ante La Serena y cedió terreno en la parte alta

Universidad Católica dejó pasar una inmejorable chance de acortar distancias en la parte alta tras rescatar un 3-3 ante Deportes La Serena en los descuentos del duelo disputado en el Claro Arena, quedando así a 12 puntos del liderato de Colo Colo en la Liga de Primera.

El combinado estudiantil salió buscando presionar en el liderato y, tras varios pasajes de dominio, vino un cobro penal que Fernando Zampedri intercambió por gol (29') para poner la ventaja.

Seguido a ello, un zurdazo de Eugenio Mena (40') amplió las cifras antes del descanso.

Con la urgencia de alejarse del descenso, Felipe Gutiérrez metió mano al elenco "papayero" y el ingreso de Gonzalo Figueroa le dio alas para igualar. Primero, aprovechando las licencias en el fondo rival para descontar (71') y luego combinando con Matías Marín (81').

La remontada se dio cuando Figueroa firmó su doblete (86'). No obstante, en la última jugada de peligro, Zampedri tuvo una cuota de fortuna para empatar tras un tiro libre que se desvió en la barrera (90+8').

Con este resultado, Universidad Católica se mantuvo en la segunda plaza 27 unidades, quedando muy rezagada en la lucha por el título. Por su parte, Deportes La Serena sumó 19 puntos, permaneciendo en la duodécima posición del certamen.

De cara a los próximos desafíos, el cuadro precordillerano le tocará visitar a Deportes Concepción el 2 de agosto, mientras que los "granates" recibirán a O'Higgins en la misma jornada, previo al clásico ante Coquimbo Unido.

Ficha de Universidad Católica vs. Deportes La Serena

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Darío Melo, Sebastián Arancibia, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena, Fernando Zuqui (Matías Palavecino, 65'), Jhojan Valencia, Cristián Cuevas (Juan Francisco Rossel, 82'), Diego Corral (Jimmy Martínez, 65'), Fernando Zampedri [C], Justo Giani (Agustín Farías, 82'). DT: Daniel Garnero.

Darío Melo, Sebastián Arancibia, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena, Fernando Zuqui (Matías Palavecino, 65'), Jhojan Valencia, Cristián Cuevas (Juan Francisco Rossel, 82'), Diego Corral (Jimmy Martínez, 65'), Fernando Zampedri [C], Justo Giani (Agustín Farías, 82'). Daniel Garnero. DEPORTES LA SERENA (3): José Tapia, Joaquín Gutiérrez (Matías Pinto, 52'), Lucas Alarcón, Ian Rasso, Yahir Salazar (Fernando Dinamarca, 78'), Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Matías Marín, Alexander Oroz (Sebastián Díaz, 46'), Jeisson Vargas [C], Diego Rubio (Gonzalo Figueroa, 46'). DT: Felipe Gutiérrez.

José Tapia, Joaquín Gutiérrez (Matías Pinto, 52'), Lucas Alarcón, Ian Rasso, Yahir Salazar (Fernando Dinamarca, 78'), Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Matías Marín, Alexander Oroz (Sebastián Díaz, 46'), Jeisson Vargas [C], Diego Rubio (Gonzalo Figueroa, 46'). Felipe Gutiérrez. GOLES: 1-0: 28' Fernando Zampedri, de penal (UC); 2-0: 40' Eugenio Mena (UC); 2-1: 71' Gonzalo Figueroa (LS); 2-2: 81' Matías Marín (LS); 2-3: 86' Gonzalo Figueroa (LS); 3-3: 90+7' Fernando Zampedri (UC).

1-0: 28' Fernando Zampedri, de penal (UC); 2-0: 40' Eugenio Mena (UC); 2-1: 71' Gonzalo Figueroa (LS); 2-2: 81' Matías Marín (LS); 2-3: 86' Gonzalo Figueroa (LS); 3-3: 90+7' Fernando Zampedri (UC). TARJETAS AMARILLAS: 7' Ian Rasso (LS), 45+2' Matías Marín (LS).

7' Ian Rasso (LS), 45+2' Matías Marín (LS). TARJETAS ROJAS: No hubo.

No hubo. ARBITRO: José Cabero.

José Cabero. ESTADIO: Claro Arena.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 16 39 +19 Libertadores 2 Universidad Católica 16 27 +15 Libertadores 3 Universidad de Chile

15 24 +7 Duelo Chile 4 4 Coquimbo 15 24 +4 Sudamericana 5 Palestino 15 24 +2 Sudamericana 6 Huachipato 16 24 +1 Sudamericana 7 Everton 15 22 +4 - 8 Ñublense 15 22 -1 - 9 Deportes Limache 16 21 +5 - 10 O'Higgins 15 20 -3 - 11 La Serena 16 19 -4 - 12 U. de Concepción 15 19 -13 - 13 Audax Italiano 15 16 -3 - 14 D. Concepción 15 14 -9 - 15 Cobresal 16 14 -10 Descenso 16 Unión La Calera 15 12 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.