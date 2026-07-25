U. Católica se enredó, salvó empate ante La Serena y cedió terreno en la parte alta
Los "cruzados" dejaron escapar una cómoda ventaja de dos goles en el Claro Arena.
Los "cruzados" dejaron escapar una cómoda ventaja de dos goles en el Claro Arena.
Universidad Católica dejó pasar una inmejorable chance de acortar distancias en la parte alta tras rescatar un 3-3 ante Deportes La Serena en los descuentos del duelo disputado en el Claro Arena, quedando así a 12 puntos del liderato de Colo Colo en la Liga de Primera.
El combinado estudiantil salió buscando presionar en el liderato y, tras varios pasajes de dominio, vino un cobro penal que Fernando Zampedri intercambió por gol (29') para poner la ventaja.
Seguido a ello, un zurdazo de Eugenio Mena (40') amplió las cifras antes del descanso.
Con la urgencia de alejarse del descenso, Felipe Gutiérrez metió mano al elenco "papayero" y el ingreso de Gonzalo Figueroa le dio alas para igualar. Primero, aprovechando las licencias en el fondo rival para descontar (71') y luego combinando con Matías Marín (81').
La remontada se dio cuando Figueroa firmó su doblete (86'). No obstante, en la última jugada de peligro, Zampedri tuvo una cuota de fortuna para empatar tras un tiro libre que se desvió en la barrera (90+8').
Con este resultado, Universidad Católica se mantuvo en la segunda plaza 27 unidades, quedando muy rezagada en la lucha por el título. Por su parte, Deportes La Serena sumó 19 puntos, permaneciendo en la duodécima posición del certamen.
De cara a los próximos desafíos, el cuadro precordillerano le tocará visitar a Deportes Concepción el 2 de agosto, mientras que los "granates" recibirán a O'Higgins en la misma jornada, previo al clásico ante Coquimbo Unido.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|16
|39
|+19
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|16
|27
|+15
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|15
|24
|+7
|Duelo Chile 4
|4
|Coquimbo
|15
|24
|+4
|Sudamericana
|5
|Palestino
|15
|24
|+2
|Sudamericana
|6
|Huachipato
|16
|24
|+1
|Sudamericana
|7
|Everton
|15
|22
|+4
|-
|8
|Ñublense
|15
|22
|-1
|-
|9
|Deportes Limache
|16
|21
|+5
|-
|10
|O'Higgins
|15
|20
|-3
|-
|11
|La Serena
|16
|19
|-4
|-
|12
|U. de Concepción
|15
|19
|-13
|-
|13
|Audax Italiano
|15
|16
|-3
|-
|14
|D. Concepción
|15
|14
|-9
|-
|15
|Cobresal
|16
|14
|-10
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|15
|12
|-14
|Descenso