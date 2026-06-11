¿Se quedan o se van? DT de Boca tomó una decisión sobre el futuro de Carlos Palacios y Williams Alarcón

El futuro de Carlos Palacios en Boca Juniors sigue siendo una de las grandes interrogantes de cara a la segunda parte de la temporada 2026. Tras semanas de especulaciones sobre una posible salida, acrecentadas por los deseos del propio delantero de retornar a Colo Colo, la llegada de un nuevo director técnico al banco "xeneize" abrió un nuevo escenario.

Rodolfo Arruabarrena asumió la conducción técnica del gigante argentino y, según detallan en el país trasandino, ya definió los pasos a seguir tanto con la "Joya" como con el volante nacional Williams Alarcón.

De acuerdo a lo informado por el portal partidario Planeta Boca, el exjugador de Universidad Católica no tomará decisiones apresuradas y pretende analizar el desempeño de ambos jugadores chilenos durante los trabajos de pretemporada.

"Luego, queda por resolver las situaciones de otros futbolistas, cuyos futuros son una incógnita y el 'Vasco' quiere analizar en pretemporada. Dos de ellos son Carlos Palacios y Williams Alarcón, quienes perdieron lugar en el 2026 por diferentes motivos", detalló el medio citado.

De esta manera, la permanencia de los jugadores nacionales en La Bombonera dependerá directamente de la evaluación que realice el cuerpo técnico durante las próximas semanas de entrenamiento.