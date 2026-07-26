Pese a tropiezo en el Senado, Alvarado asegura que la megarreforma "está aprobada"

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a la tramitación de la megarreforma tras la decisión del Senado de aplazar su votación final y aseguró que, "en definitiva, (ya) está aprobada".

En entrevista con El Mercurio, el jefe de Gabinete señaló que desde el Ejecutivo "esperábamos terminar la semana con la aprobación del proyecto de Reconstrucción y ese trámite, haciéndose uso de facultades reglamentarias en el Senado, va a terminar el próximo 4 de agosto, pero, en definitiva, la reforma está aprobada".

"Eso se cumplió en tiempo y forma de acuerdo con los objetivos que se propuso el Gobierno con una coalición que actuó ordenada y lo que estaba en juego era un artículo que era la reposición de ingresos municipales que se veían disminuidos por la exención del pago de contribuciones", complementó.

Respecto a los pasos finales de la tramitación del proyecto estrella del Gobierno, Alvarado subrayó que el debate contará con una premisa indiscutible para el Ejecutivo respecto a "reponer el 100% que los municipios dejarían de recibir por efecto de la exención de contribuciones a los mayores de 65 años", punto que -insistió- no era parte de la propuesta original, pero que se recogió como señal de acercamiento a la oposición.

Críticas a la oposición: "No hay un liderazgo ordenador como contraparte al FA y PC"

El secretario de Estado también se refirió a la compleja negociación del Ejecutivo con la oposición, que incluyó una fuerte polémica con el PPD, y apuntó a que en el Socialismo Democrático "no hay un liderazgo ordenador como contraparte efectiva al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC) que permita llevar la discusión hacia aspectos que motiven un acuerdo con el Gobierno".

"Me da la impresión de que cuando se generan esas dos visiones, hay una claramente que tiene un liderazgo por sobre la otra", afirmó Alvarado, quien se ha encargado de negociar con los partidos contrarios al Ejecutivo.

El biministro sostuvo que todas "todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso tienen la misma legitimidad para establecer conversaciones y acuerdo con el Gobierno. Yo quiero también reconocer a la Democracia Cristiana (DC), su actitud y disposición a conversar".

Rol de Quiroz: "No somos figuras individuales"

El titular del Interior y vocero de Gobierno también fue consultado respecto al rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y si su desempeño ha sido clave en los avances de la iniciativa.

"En el Gobierno somos un equipo. No somos figuras individuales y en ese equipo nos complementamos con nuestra experiencia, nuestras capacidades, nuestras fortalezas técnicas", concluyó.