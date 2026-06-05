Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago11.4°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

"Uno de los nuestros": Boca Juniors lamentó la muerte de "El Indio" Solari

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club argentino publicó un sentido mensaje para despedir a Carlos Alberto Solari.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Boca Juniors lamentó este jueves la muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari, a quien despidió con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales y una frase cargada de simbolismo para sus hinchas.

"Allí, y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se apagan con solo soplar...)", escribió la institución xeneize en su cuenta oficial de X, junto a una imagen dedicada al artista argentino.

En la publicación, Boca Juniors también lo definió como "uno de los nuestros", en una muestra de cercanía con una figura profundamente ligada a la cultura popular argentina y reconocida por su vínculo emocional con el club de La Bombonera.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada