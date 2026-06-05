"Uno de los nuestros": Boca Juniors lamentó la muerte de "El Indio" Solari

Boca Juniors lamentó este jueves la muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari, a quien despidió con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales y una frase cargada de simbolismo para sus hinchas.

"Allí, y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se apagan con solo soplar...)", escribió la institución xeneize en su cuenta oficial de X, junto a una imagen dedicada al artista argentino.

En la publicación, Boca Juniors también lo definió como "uno de los nuestros", en una muestra de cercanía con una figura profundamente ligada a la cultura popular argentina y reconocida por su vínculo emocional con el club de La Bombonera.