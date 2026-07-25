Una lesión de tobillo frenó el fichaje de Valentín Gauthier en Universidad de Chile

Universidad de Chile encontró un inconveniente en la contratación del defensor uruguayo Valentín Gauthier, quien llegó al país para convertirse en refuerzo del conjunto azul durante el segundo semestre.

Según informó Cooperativa Deportes, los exámenes médicos del zaguero no arrojaron buenos resultados debido a una lesión en uno de sus tobillos, situación que hasta ahora impidió que firme su contrato y sea presentado oficialmente.

Gauthier arribó el jueves a Chile con la intención de cerrar su incorporación al equipo dirigido por Fernando Gago, pero el problema físico que arrastraba desde su paso por León de México puso en suspenso la operación.

En Universidad de Chile existe preocupación por el estado del futbolista, aunque el fichaje todavía no fue descartado definitivamente y el club seguirá evaluando sus antecedentes médicos antes de tomar una decisión.

La situación apareció después de la presentación del volante argentino Gonzalo Reyna, quien también quedó fuera del partido de este domingo ante Audax Italiano debido a una lesión.