Encuentran con vida a tres crianceros desaparecidos tras el sistema frontal en Atacama

Un exitoso operativo de búsqueda desplegado en la Región de Atacama culminó este sábado con el hallazgo con vida de tres crianceros que permanecían desaparecidos en la comuna de Alto del Carmen, tras el paso del reciente sistema frontal que afectó al sector cordillerano.

Las labores de rastreo se concentraron en la localidad de Quebrada Conay y fueron coordinadas por la Policía de Investigaciones (PDI), con el apoyo logístico de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y la provisión de antecedentes por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El procedimiento policial y de rescate se puso en marcha luego de que la Fiscalía Local de Vallenar ordenara las primeras diligencias ante una denuncia por presunta desgracia, motivada por la falta de contacto con los arrieros debido a las extremas condiciones meteorológicas registradas en la cordillera.

Permanencia voluntaria y resguardo del ganado

Al respecto, el prefecto inspector Patricio Barrios, jefe de la Región Policial de Atacama, confirmó la localización de las tres personas y enfatizó que se encuentran en buenas condiciones de salud.

De todas maneras, explicó que, "por decisión propia, optaron por permanecer en el lugar donde fueron encontrados, ya que estaban al cuidado de animales para proveerlos de alimentación y agua".

"En ese sentido, se efectuaron inmediatamente las coordinaciones para la entrega diaria de suministros a estas personas al mantener la ubicación exacta del lugar, así como también para efectos de cualquier eventualidad por las inclemencias del tiempo que puedan afectar la zona", puntualizó el funcionario policial.

Del mismo modo, mantendrán un monitoreo constante de la zona precordillerana y cordillerana para resguardar la integridad de los crianceros mientras persistan las condiciones climáticas adversas en la Región de Atacama.