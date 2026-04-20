Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

[VIDEO] Hijo de Fernando Gago se lució con dos goles en inferiores de Boca

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Mateo, integrante de la categoría 2013 del cuadro xeneize, firmó un doblete y puso en escena el apellido del DT de U. de Chile.

[VIDEO] Hijo de Fernando Gago se lució con dos goles en inferiores de Boca
 Captura Sports Center
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Mateo Gago, hijo del técnico de Universidad de ChileFernando Gago, fue protagonista en las divisiones inferiores de Boca Juniors al marcar dos goles con la categoría 2013 del club.

La actuación del joven jugador fue destacada por SportsCenter, que mostró imágenes de su jornada y subrayó que el apellido Gago sigue presente en la cantera xeneize.

De acuerdo a la publicación, Mateo lució la camiseta número 18 y se despachó un doblete bajo la conducción técnica de Nahuel Fioretto. El registro rápidamente generó repercusión en redes sociales, tanto por su rendimiento como por el vínculo con el exmediocampista surgido en las inferiores de Boca.

Fernando Gago, de momento, está preparando el próximo desafío de Universidad de Chile, ante U. Católica este fin de semana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada