[VIDEO] Hijo de Fernando Gago se lució con dos goles en inferiores de Boca

Mateo Gago, hijo del técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, fue protagonista en las divisiones inferiores de Boca Juniors al marcar dos goles con la categoría 2013 del club.

La actuación del joven jugador fue destacada por SportsCenter, que mostró imágenes de su jornada y subrayó que el apellido Gago sigue presente en la cantera xeneize.

De acuerdo a la publicación, Mateo lució la camiseta número 18 y se despachó un doblete bajo la conducción técnica de Nahuel Fioretto. El registro rápidamente generó repercusión en redes sociales, tanto por su rendimiento como por el vínculo con el exmediocampista surgido en las inferiores de Boca.

Fernando Gago, de momento, está preparando el próximo desafío de Universidad de Chile, ante U. Católica este fin de semana.