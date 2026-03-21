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Carlos Caszely: El futuro de Colo Colo siempre va a ser excelente

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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El exfutbolista Carlos Caszely, ídolo de Colo Colo, repasó el inicio de la temporada 2026 en la previa al estreno del equipo por la Copa de la Liga. Al ser consultado por la continuidad de Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro, el "Rey del Metro Cuadrado" sostuvo que: “el futuro de Colo Colo siempre va a ser excelente. Los presidentes pasan y los jugadores también. No creo que haya grandes cambios”.

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