Charles Aránguiz denunció una cuenta falsa de TikTok: "Quiero dejar en claro que no soy yo"

Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile y leyenda de La Roja, denunció en sus redes sociales la existencia de una cuenta falsa en TikTok, que está haciéndose pasar por él y engaña a sus fanáticos.

En Instagram, Aránguiz publicó una historia y remarcó que "esta es mi única cuenta oficial en redes sociales".

"Hay una cuenta de TikTok haciéndose pasar por mí, escribiéndole a pesronas y enviando fotos que no corresponden. Quiero dejar en claro que no soy yo", escribió Aránguiz.

La publicación del "Príncipe" estuvo acompañada de un pantallazo de esta cuenta falsa de TikTok, que tiene más de 22 mil seguidores.