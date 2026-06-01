Conmoción en Europa: Excompañero de Erick Pulgar en Bologna falleció tras trágico accidente en moto

Marios Oikonomou, exdefensor internacional con la selección griega y con una dilatada trayectoria en la Serie A, falleció este lunes a los 33 años a consecuencia de un accidente que tuvo lugar el 23 de mayo, en el noroeste de su país natal.

El futbolista que fue compañero del volante chileno Erick Pulgar en Bologna entre 2015 y 2019, colisionó con un vehículo mientras él iba en motocicleta. Después de una semana hospitalizado, no logró superar las graves lesiones craneales.

La amistad entre Oikonomou y el nacional se evidenció en las redes sociales durante su periodo juntos, ya que el griego publicó fotografías junto al volante antofagastino con el mensaje "con mi hermano".

Después de tres temporadas en el cuadro de las "Dos Torres", siguieron cesiones a Spal y Bari, un período en AEK de Atenas y una temporada en Copenhague danés, antes de regresar a Italia con Sampdoria. Su última etapa como profesional fue en Panetolikos, donde se retiró en 2024.