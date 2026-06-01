Observadora de elección en Colombia: Hay consenso de que no hay nada para cuestionar

Marcela Ríos, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, conversó con Cooperativa sobre su rol como observadora de las elecciones presidenciales de Colombia, donde el presidente Gustavo Petro cuestionó los resultados.

La primera vuelta electoral se definió con el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella (43,74%), del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda (40,90%), del Pacto Histórico, quienes disputarán el balotaje el próximo 21 de junio.

Ríos reconoció en Lo que Queda del Día que el país "se encuentra en un ambiente muy polarizado", pero la jornada se condujo con "total tranquilidad y hoy también". Asimismo, recordó que en Colombia el sufragio es voluntario y el comercio no cierra del todo.

Bajo ese contexto, se refirió a los dichos del mandatario colombiano quien señaló no aceptar los resultados divulgados por la Registraduría Nacional. Situación que fue replicada por el candidato Cepeda, pero que más tarde reconoció que su equipo y sus electores no observaron irregularidades.

"Esta fue la elección más observada en la historia de Colombia: había por lo menos cuatro grandes misiones de observación, además de más de 1.300 observadores internacionales en las que me incluyo. Y creo que hay un consenso de que acá no hay nada que pueda acercarse a que tuviéramos que cuestionar los resultados", aseveró.

"Las encuestas estuvieron muy lejos"

Por otro lado, analizó que "las encuestas estuvieron muy lejos, en particular respecto de De la Espriella. Los colombianos hablaban mucho antes de la elección del 'voto vergonzante', de que personas estarían apoyando a este candidato, pero no lo querían decir porque era de ultraderecha. Entonces había esta impresión muy instalada de que había un voto oculto".

"Todas las encuestas hace meses venían dando a Cepeda como el ganador, en el sentido de que iba a pasar primero a la segunda vuelta con la primera mayoría. El resultado de Cepeda estuvo muy cercano a las encuestas: terminó con el 41%, más alto de la que consiguió el presidente Petro en la primera vuelta de la última elección, pero en términos de porcentaje por debajo de lo que se esperaba", afirmó.

Desa forma, sostuvo que "hay un problema tanto de las encuestas como también que ha pasado en otros países de América Latina, que hay una dificultad para poder captar el voto de personas indecisas o personas menos politizadas".