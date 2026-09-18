"Día de la Independencia": Conmebol erró en su saludo a Chile por Fiestas Patrias

Como cada 18 de septiembre, nuestro país celebra las Fiestas Patrias y la Conmebol se sumó a los saludos para Chile, pero con un evidente error en su mensaje.

Junto con un video del himno nacional interpretado por diversas series de la selección, la Confederación Sudamericana de Fútbol saludó "al pueblo chileno al cumplirse un nuevo aniversario de su día de Independencia".

El 18 de septiembre conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno realizada en 1810, reuniendo además otras efemérides nacionales como el día de la Independencia; que es el 12 de febrero y que históricamente quedó relegado en festejos.

Recientemente el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cayó en la misma equivocación durante una actividad municipal.