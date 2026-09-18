Dos cargueros fueron atacados esta semana mientras transitaban el estrecho de Ormuz

Dos cargueros de nacionalidad no precisada han sufrido ataques en los últimos días -uno el miércoles y otro hoy viernes- cuando transitaban por el estrecho de Ormuz, según el organismo británico que monitorea la navegación marítima, UKMTO.

La UKMTO no precisa ni el origen de los ataques ni la nacionalidad de los cargueros, aunque añade que la tripulación de los dos barcos no sufrió heridas. Tampoco se registraron daños medioambientales.

Se supone que los dos cargueros transportaban crudo -la UKMTO no lo precisa-, en violación de los bloqueos cruzados que se han impuesto los iraníes y los estadounidenses, que han amenazado respectivamente a aquellos barcos "enemigos" que infrinjan el bloqueo.

La navegación internacional ha sufrido 80 ataques desde el principio de la guerra contra Irán, en los que han perdido la vida 22 tripulantes, además de varias decenas de heridos, según las cifras ofrecidas el miércoles por la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres.

Estos ataques se han producido principalmente en los alrededores del estrecho de Ormuz -debido a los bloqueos cruzados por parte de Irán y de EEUU-, pero también en el cercano mar Rojo, donde el movimiento hutí (rebeldes del Yemen) ha protagonizado el pasado 11 de agosto uno de los ataques más mortíferos, con cuatro marinos muertos.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, dejó claro que no se puede culpar a un solo actor de estos ataques: "No es un solo país el que ataca a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz", aclaró.