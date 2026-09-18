Hombre murió tras recibir balazo durante riña en La Granja

Un hombre de 50 años murió tras recibir un balazo durante un altercado en la comuna de La Granja.

Según el equipo ECOH de la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, cuando la víctima compartía con vecinos y, por motivos que se investigan, se enfrascó en una discusión con otras personas.

En ese momento, el hombre sufrió un impacto de bala en su espalda, lo que causó su muerte mientras era trasladado a un recinto asistencial.

"Corresponde al fallecimiento de un ciudadano adulto de alrededor de 50 años, que habría recibido un impacto balístico en la espalda y perdido la vida camino al hospital (...). Estaba compartiendo con otros vecinos y, al parecer, habría tenido un altercado con otras personas, por motivos que se deconocen", dijo el fiscal ECOH Ignacio Rivera.

La Fiscalía y la PDI investigan en el sitio del suceso -donde se encontraron vainillas que apuntan a alrededor de 15 disparos percutados- a fin de esclarecer el número de agresores y si hubo un intercambio de fuego.