Fundación Fútbol Más recibió el premio Laureus por su aporte social a través del deporte

Este lunes 20 de abril se realizó la premiación de los Laureus World Sports Awards 2026 en España, con la chilena Fundación Fútbol Más llevándose el galardón de la categoría "Sports for Good".

La entidad nacida en Chile hace 18 años, y con presencia en otros siete países, fue destacada como la institución más importante a nivel mundial en cuanto al uso del juego y el deporte como herramienta de desarrollo, transformación e inclusión social.

"Este reconocimiento nos emociona profundamente y lo recibimos con enorme gratitud. Es de cada niño, niña y comunidad que ha sido parte de Fútbol Más durante nuestros 18 años de historia. Es también de nuestros equipos en terreno y de las alianzas que hemos formado en el camino y que han confiado en nosotros", señaló Guillermo Rolando, director ejecutivo global y cofundador de Fútbol Más.

¿Qué es Fundación Fútbol Más?

La Fundación Fútbol Chile nació el 2008 con el objetivo de promover el desarrollo de niños, niñas y comunidades vulnerables, a través de sesiones deportivas para "reforzar positivamente cinco valores fundamentales: El respeto, la alegría, la responsabilidad, la creatividad y el trabajo en equipo".

La ONG anteriormente destacó en nuestro país al ser los impulsores de la reconocida Tarjeta Verde, en llamado al respeto a los rivales en los partidos de la selección chilena.

Fútbol Más ha marcado presencia en Ecuador, Haití, Perú, Kenia, Paraguay, México, Francia, España, República Dominicana y Mozambique; junto a algunas intervenciones en Libia, Polonia, Eslovaquia, Rumania, Croacia y Venezuela.

Los representantes de la fundación viajaron hasta Madrid para recibir el premio Laureus en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en una ceremonia llena de grandes figuras del deporte mundial.

Los tenistas Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se llevaron los premios a deportistas del año, mientras París Saint-Germain obtuvo el reconocimiento al mejor equipo del año y el piloto Lando Norris fue nombrado como la mayor revelación tras su inédito título en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En otras categorías, Lamine Yamal se alzó como el mejor deportista joven, el goldista Rory McIlroy fue galardonado como el retorno del año, el exfutbolista alemán Toni Kroos obtuvo el premio a la inspiración en el deporte y se le reconoció su trayectoria a la exgimnasta Nadia Comaneci.

Además, la especialista en snowboard Chloe Kim terminó como la mejor deportista de acción y el destacado nadador brasileño y múltiple medallista paralímpico Gabriel Araújo destacó como el mejor deportista con discapacidad.