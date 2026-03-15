La programación de la primera fecha de la Copa de la Liga
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Autor: Redacción Cooperativa
Este viernes comienza la nueva competición del fútbol chileno.
Este viernes comienza la nueva competición del fútbol chileno.
Este viernes 20 de marzo comienza la Copa de la Liga 2026, la nueva competición del fútbol chileno, en donde juegan exclusivamente entre los 16 equipos de la Liga de Primera, y el ganador conseguirá el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores de 2027-
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