"Una pesadilla": prensa argentina reaccionó al agónico empate de Coquimbo ante Platense

Coquimbo Unido ilusiona a su gente tras rescatar un valioso y agónico empate 1-1 como visitante ante Platense, en el choque de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, un resultado que provocó una mezcla de frustración e incredulidad en los principales medios de la prensa argentina.

Uno de las publicaciones más duras fue el diario Clarín, que calificó el desenlace en Vicente López como un golpe devastador para el cuadro "Calamar": "Platense saboreaba la historia, pero, cuando ya tenía los brazos en alto, la Copa Libertadores le propinó una enseñanza de mal gusto... Lo que durante 93 minutos fue un triunfo táctico y merecido, se transformó en una pesadilla. Porque en el 94', los chilenos encontraron un premio excesivo: un 1-1 que los dejó celebrando la igualdad como un triunfo épico", publicaron.

En esa misma línea, la publicación añadió que "sin haber pateado al arco en toda la noche, literalmente, el equipo visitante encontró agua en el desierto".

En tanto, el periódico La Nación enfatizó el impacto anímico que generó el resultado en los hinchas locales y resaltó la actuación del golero aurinegro Diego "Mono" Sánchez, quien contuvo un penal a Guido Mainero y el posterior rebote a Nicolás López justo antes de la jugada del gol.

"La fría noche de Vicente López se volvió más fría apenas el árbitro marcó el final. El mudo silencio de los 12.000 hinchas calamares se convirtió en el registro empírico de un golpe duro a sus ilusiones", señaló el medio trasandino, agregando que "fortalecido por la magnífica doble atajada de su arquero, Coquimbo se lanzó despertado por la heroica igualdad".

Por último, El Gráfico sostuvo tajantemente que "Platense perdonó", mientras que el diario Olé remarcó con sorpresa que al conjunto argentino "le empataron un partido increíble".

La revancha entre Coquimbo Unido y Platense se jugará la próxima semana en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde el elenco "pirata" buscará hacer valer su localía para sellar una histórica clasificación a los cuartos de final del torneo continental.