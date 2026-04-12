Violenta riña tras partido amateur en Tomé dejó al menos 10 lesionados

Un encuentro de fútbol amateur terminó en un grave episodio de violencia en la comuna de Tomé, luego de que una pelea entre jugadores e hinchas dejara al menos 10 personas lesionadas.

El incidente se produjo una vez finalizado el partido entre los clubes Latorre de Tomé y Antena de Hualpencillo (Hualpén), cuando una serie de insultos entre asistentes comenzó a escalar hasta derivar en agresiones físicas. Según los antecedentes, durante la riña se utilizaron incluso objetos contundentes.

"Terminado el partido, los jugadores de nuestra serie juvenil van saliendo por la puerta del estadio. Al salir nos encontramos con la barra de ellos y de forma inexplicable nos empiezan a agredir, insultar, amenazar a mujeres y niños", aseguró Patricio Maldonado, presidente del Club Latorre al medio local DPDigitalPress.

Producto de estos hechos, diez personas resultaron con distintas lesiones, de las cuales dos fueron catalogadas como de mediana gravedad. Pese a la magnitud del incidente, hasta ahora no se han registrado detenidos, según informó el capitán Mauricio Cornejo, de Carabineros.

El club Latorre añadió en un comunicado que "en resguardo de los derechos de nuestros asociados y en conformidad al ordenamiento jurídico vigente, nos hemos reservado el ejercicio de todas las acciones legales que correspondan".

Por su parte, el club Antena indicó "de manera categórica que no avalaremos nunca ningún tipo de violencia. Nuestro principal interés es que los hechos sean esclarecidos con total transparencia".

De paso, respondieron con fuerza al relato del presidente rival, apuntando a "evitar juicios apresurados que nos atribuyan responsabilidades sin contar con todos los antecedentes".

Según la versión de Antena,"los hechos se originaron una vez finalizado el partido, cuando jugadores del Club Latorre intentaron ingresar al camarín de nuestro equipo. Al no lograrlo, habrán esperado a nuestros integrantes a las afueras del recinto, donde lamentablemente se produjo una agresión hacia un dirigente de nuestro club".

"Según información recabada, estos hechos habrían sido reconocidos por el presidente del club local a través de audios enviados a un dirigente de nuestra serie", añadieron, asegurando que algunos jugadores de Latorre habrían incurrido en provocaciones a otros equipos, "que obligaron a los afectados a resguardarse dentro de su camarín".

Uno de los puntos que ha generado mayor preocupación es la ausencia de personal policial en el lugar al momento de los hechos, así como la falta de presencia de seguridad municipal.

Desde el municipio, el director de Seguridad Pública, Gino Placencia, explicó que la coordinación con Carabineros depende de los organizadores de los encuentros. En ese contexto, señaló que "este es un caso aislado, no siempre ocurren hechos tan graves como este, donde tenemos diez lesionados. Ocho son lesiones leves y dos de mediana gravedad. No hay detenidos, la participación que tiene la Municipalidad acá es de facilitarle el recinto deportivo para que los clubes realicen los contactos a Carabineros".

De acuerdo con información preliminar, el club local no habría realizado la notificación correspondiente a las autoridades, lo que explicaría la ausencia de resguardo policial durante el evento.