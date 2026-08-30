A la espera de Assadi por trámites: AIK logró exigido triunfo en la liga sueca

A primera hora de este domingo AIK, sin Lucas Assadi disponible, conquistó un trabajado 3-2 ante Hammarby como local por la fecha 19 de la liga sueca, que a diferencia de otros torneos europeos se disputa por año calendario.

Los "Gnaget" aún están a la espera de contar por Assadi, quien debe resolver los últimos trámites y permisos de trabajo para poder saltar a la cancha.

Respecto al partido, Hammarby comenzó ganando con gol de Frank Junior Adjei al minuto 14, aunque inmediatamente después Linus Carlstand empató para AIK (15).

Pese a que la visita se fue al descanso con la ventaja gracias a Paulos Abraham (45+4'), los dueños de casa lo dieron vuelta en la recta final mediante las dianas de Axel Kouame (72') y Sixteen Gustafsson (83').

De esta manera, AIK sumó su tercera victoria consecutiva y llegó a los 31 puntos (con un partido menos), igualando a Hacken y Elfsborg; el tercero y que cierra los puestos de Conference League.