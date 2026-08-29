Lucas Assadi tendrá que esperar para debutar en Suecia

El chileno Lucas Assadi, flamante refuerzo de AIK en Suecia, tendrá que seguir esperando para debutar en el fútbol europeo, ya que no podrá estar este domingo en el clásico ante Hammarby, debido a trámites que aún debe completar el formado en Universidad de Chile.

Las razones son netamente de documentación. Assadi no pudo entrenar junto a sus compañeros este viernes, debido a un trámite migratorio que el futbolista todavía debe completar antes de instalarse definitivamente en Suecia.

En concreto, el chileno se encuentra realizando los últimos procedimientos para obtener su permiso de residencia. Desde el club explicaron la situación y anticiparon que el proceso puede extenderse durante algunos días.

AIK marcha por ahora en el séptimo puesto de la tabla con 28 unidades en 17 partidos jugados, y el clásico ante Hammarby está programdo para este domingo a las 08:00 horas (12:00 GMT).