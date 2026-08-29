Alexis sufrió el show de Messi en humillante caída por 7-1 de CF Montreal ante Inter Miami

Con una soberbia actuación de Lionel Messi, Inter Miami goleó por 7-1 a CF Montreal de los chilenos Thomas Gillier, quien fue de titular, y Alexis Sánchez, quien ingresó en el segundo tiempo del duelo disputado en el Nu Stadium por la MLS.

Con el reencuentro del astro argentino y el "Maravilla" como plato fuerte de la jornada, las "garzas" pasaron por alto esto encontrando ventaja con un cabezazo de Casemiro (20').

Pese a la igualdad transitoria de Fabian Herbers (37'), Messi decretó el segundo tanto con un tiro libre que se fue desviado por Luca Petrasso. El autogol también tuvo complicidad del exmeta de la UC (40').

Para el complemento, el astro siguió animando la fiesta con una maniobra individual que permitió el tercer gol (52'). Cuando Alexis Sánchez ingresó (60'), solo pudo presenciar como Luis Suárez se sumó al carnaval de las anotaciones (80')

En el desenlace del compromiso, Messi definió sobre Gillier (83'), Alexander Shaw aportó la sexta cifra con un disparo de distancia (89') y la "Pulga" selló su triplete con otro tiro libre en los descuentos (90+5').

Con este resultado, Inter Miami llegó a 42 puntos en la parte alta de la tabla de la Conferencia Este, mientras que CF Montreal se mantuvo en el penúltimo casillero de su zona con 21 unidades.