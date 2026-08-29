La racha del líder Colo Colo choca con la necesidad de Audax de volver al triunfo

El Estadio Monumental será el escenario para el duelo entre Colo Colo y Audax Italiano este domingo 30 de agosto por la fecha 21 de la Liga de Primera, que tiene a ambos duelos en realidades muy distintas en el torneo.

Los albos son punteros con 13 unidades de ventaja sobre Universidad de Chile y una racha invicta de 11 partidos en la Primera División, o de ocho duelos si se consideran todos los torneos y un amistoso de intertemporada.

En cambio, el cuadro de La Florida está 13° con 22 unidades, a solo tres de la zona de descenso y con tres empates consecutivos en la Liga.

Colo Colo llega encendido al cruce con los itálicos, pues en el pasado fin de semana derrotó por 2-1 a Universidad de Chile en el Superclásico 200, además de un 3-0 a Unión Española con equipo alternativo por la Copa Chile a mitad de semana.

"Nosotros trataremos de hacer el mismo trabajo que venimos haciendo, sin menospreciar al rival. Va a ser un partido difícil", dijo el DT Fernando Ortiz en la previa.

En esa línea, el técnico buscará repetir el mismo 11 que se impuso al conjunto azul, con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Mendez, Alvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

Por el lado de Audax, está precedido de una igualdad sin goles ante el colista Unión La Calera, que se sumó a las paridades frente a Ñublense (2-2) y Everton (1-1).

Patricio Graff, técnico floridano, dijo que pese al buen torneo colocolino, "nosotros obviamente vamos a ir a buscar el partido, ir a ganar. Sabemos que es un campo complejo, pero vamos convencidos de lo que queremos hacer. Las posibilidades que tengamos, convertirlas en gol".

"El objetivo número 1, y el más cercano, es tratar de mantener la categoría. Para eso tenemos que empezar a ganar. En relación a lo que podamos ir ganando, el segundo objetivo es meternos en una copa internacional", sumó.

El compromiso arrancará a las 17:30 horas con arbitraje de Franco Jiménez y podrás seguirlo por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.