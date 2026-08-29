La U quiere redimirse y recuperar terreno en la Liga en su visita a U. de Concepción

Universidad de Chile quiere redimirse tras la derrota en el Superclásico y recuperar terreno en la Liga de Primera, cuando visite este domingo a Universidad de Concepción en el "Ester Roa", desde las 15:00 horas (19:00 GMT), en el marco de la fecha 21.

Los azules, con 36 puntos en el segundo lugar de la tabla, vienen de perder ante Colo Colo en el Estadio Nacional y necesitan con obligación la victoria para seguir al acecho de los albos, que lideran con 49 unidades.

El equipo de Fernando Gago volverá a una formación con tres atacantes, y la novedad será la titularidad de Ignacio Vásquez, quien asumirá el rol que tenía Lucas Assadi, quien partió a AIK del fútbol de Suecia.

La oncena que usará la U será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Vásquez, Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas.

Los penquistas, por su lado, necesitan con urgencia la victoria, ya que arrastran siete partidos consecutivos sin ganar, con cinco derrotas al hilo en los últimos compromisos de la Liga.

Además, están provisoriamente en el penúltimo lugar de la tabla, con 19 unidades, tras la victoria de Cobresal en el inicio de la fecha 21.

Con una victoria, los dirigidos por Cristián "la Nona" Muñoz podrán escapar de la zona roja y desplazar a los "mineros".

La posible oncena del Campanil será con Jorge Broun; Jorge Espejo, Osvaldo González, Bastián Ubal, Yerco Otanedel; Bryan Ogaz, Facundo Mater, Jeison Fuentealba, Luis Rojas; Cecilio Waterman y Martín Suazo.

El duelo será arbitrado por Diego Flores y el VAR estará a cargo de José Cabero.

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