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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Asociación de Chilenos en Montreal se reunirá para dar la bienvenida a Alexis Sánchez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador también se reunirá con la alcaldesa de Montreal, la chilena-canadiense Soraya Martínez Ferrada.

Asociación de Chilenos en Montreal se reunirá para dar la bienvenida a Alexis Sánchez
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La Asociación de Chilenos en Montreal hizo una invitación para reunirse este viernes y dar la bienvenida a Alexis Sánchez, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), en el ayuntamiento de la ciudad.

Esta bienvenida a Alexis es por su fichaje en CF Montreal, club de la ciudad que juega en la MLS.

En la invitación, la comunidad chilena también hizo un llamado a los hinchas para que lleven sus banderas y la poleras de la selección, para que "Alexis se sienta en casa".

Además, la comunidad informó que Alexis se reunirá a las 16:00 horas con la alcaldesa de Montreal, la chilena-canadiense Soraya Martínez Ferrada, quien lo recibirá en su despacho.

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