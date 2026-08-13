Asociación de Chilenos en Montreal se reunirá para dar la bienvenida a Alexis Sánchez

La Asociación de Chilenos en Montreal hizo una invitación para reunirse este viernes y dar la bienvenida a Alexis Sánchez, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), en el ayuntamiento de la ciudad.

Esta bienvenida a Alexis es por su fichaje en CF Montreal, club de la ciudad que juega en la MLS.

En la invitación, la comunidad chilena también hizo un llamado a los hinchas para que lleven sus banderas y la poleras de la selección, para que "Alexis se sienta en casa".

Además, la comunidad informó que Alexis se reunirá a las 16:00 horas con la alcaldesa de Montreal, la chilena-canadiense Soraya Martínez Ferrada, quien lo recibirá en su despacho.