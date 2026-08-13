Gobierno finalizó desalojo de megatoma de San Antonio: Terreno fue entregado a su dueño

El Gobierno dio por finalizado este jueves el emblemático desalojo de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, luego de terminar con el desarme de las viviendas y entregar el terreno a su propietario.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que "para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast no hay espacio para que no se cumpla la ley. Por lo tanto, acá, después de un trabajo que han liderado nuestras autoridades regionales y nuestros delegados presidenciales, podemos decir hoy que, desde el 30 de junio en adelante, se concretó el desalojo y la demolición de 800 techos, involucrando a más de mil personas".

El terreno comprende 98,4 hectáreas: 58,4 de ellas fueron desalojadas, en una primera etapa en enero, mientras que las 40 restantes fueron desalojadas en una segunda etapa entre julio y agosto.

Manuel Millones, delegado presidencial regional, se refirió al futuro del terreno, precisando que "el fallo de tribunal ha establecido dos condicionantes, que era la zanja para evitar la re-toma y también el cerco, cosa que el propietario está cumpliendo, ya lleva cerca de 500 metros desarrollados respecto a la excavación".

"Por otro lado, el propietario nos ha pedido la posibilidad de habilitar, dentro del mismo predio, un botadero de escombros, que significaría despejar el terreno y concentrar dicho material en un solo lugar, también restableciendo reciclaje. El propietario nos ha pedido la autorización para media hectárea y así dejar todo lo que se refiere a escombros", añadió.