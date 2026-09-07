Assadi debutó en AIK con empate ante Malmo: Duelo estuvo interrumpido por bengalas

El mediocampista nacional Lucas Assadi tuvo este lunes su estreno con la camiseta de AIK en la liga sueca, elenco que se llevó un empate sin goles ante Malmo FF, como visitante, por la vigésima fecha del torneo.

El chileno, quien acaba de recibir su permiso laboral en el país nórdico y recién tuvo su primer entrenamiento con el equipo el domingo, saltó a la cancha en el minuto 72 de partido.

Aunque el nacional mostró personalidad, tuvo que ir al sacrificio en un equipo que estaba más preocupado de sostener la igualdad que de anotar un gol.

Más allá del resultado y el ingreso de Assadi, la imagen del partido fue la interrupción del juego a los primeros segundos del complemento, debido a un "infierno" de bengalas en el fondo norte del Eleda Stadion.

Gracias a este resultado, AIK subió hasta el quinto lugar con 32 puntos, quedando a cinco de la zona de clasificación a copas internacionales.

Este sábado 12 de septiembre, a partir de las diez de la mañana de Chile, Assadi y compañía enfrentarán a Västeras SK.