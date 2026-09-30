Audiencia de formalización en caso de Maripán y Carmen Castillo fue reagendada para diciembre

La audiencia de formalización por la demanda de Carmen Castillo, conocida como "Carmen Tuitera", contra Guillermo Maripán, futbolista de Inter de Porto Alegre, por el delito de difusión de fotografías íntimas, fue reagendada para el 16 de diciembre, luego que el jugador no se presentara este miércoles en el Centro de Justicia.

Según declaró Loreyo Hoyos, abogada del seleccionado chileno, la ausencia de Maripán fue por motivos laborales, ya que se encuentra en Brasil junto a su equipo.

Del mismo modo, la abogada de la escritora, Daniela López, precisó que Maripán no podrá acceder a esta audiencia reagendada de forma telemática, y tendrá que asistir de manera presencial.

Además, remarcaron que Maripán, en caso de no presentarse en diciembre, corre riesgo de que se presente una orden de detención en su contra.

Por último, la defensa de Carmen Tuitera descartó cualquier tipo de acuerdo con Maripán.

"Vamos a exigir que se cumpla el proceso, que se realice el juicio, que él comparezca y se determinen las sanciones que establece la ley", aseveró Daniela López.