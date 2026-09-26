Tribunal rechazó que Maripán se conectara desde Brasil a su formalización por caso de Carmen Tuitera

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud del futbolista Guillermo Maripán para asistir por videoconferencia desde Brasil a la audiencia en que será formalizado por la difusión de contenido íntimo de la influencer Carmen Castillo, conocida como "Carmen Tuitera".

El defensa de Inter de Porto Alegre deberá presentarse personalmente este miércoles 30 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Centro de Justicia de Santiago.

En la resolución, a la que tuvo acceso Cooperativa, la jueza Mariana Leyton Andaur consideró la oposición manifestada por el Ministerio Público y por la parte querellante, y estableció que "la modalidad de videoconferencia tiene el carácter de excepcional, siendo en la actualidad la comparecencia presencial la regla general", especialmente considerando la finalidad de la audiencia.

El certificado del club

La solicitud fue presentada por la abogada del seleccionado nacional, Loreto Hoyos Reyes, quien argumentó que su representado vive, trabaja y reside en el extranjero, por lo que pidió autorizar su asistencia remota "con el objeto de evitar traslados y una interrupción prolongada de sus actividades laborales".

Para respaldar la petición, la defensa acompañó un certificado del club, firmado por su director de fútbol, Felipe Dallegrave, en el que se indica que el 30 de septiembre el jugador estará en su régimen habitual de entrenamientos y preparación deportiva en Porto Alegre.

"Fue un arrebato"

La causa se originó en abril de 2025, cuando Castillo presentó una querella por violación de la vida privada y difusión de registros de carácter sexual sin consentimiento. En julio de este año, la Fiscalía de Género Metropolitana Oriente solicitó la formalización del futbolista.

Aunque en un principio su entorno negó públicamente los hechos, Maripán reconoció ante la Fiscalía haber enviado al portal de farándula Infama una imagen de Castillo. "Este acto fue un arrebato fruto de mi angustia, miedo e irritación del momento", señaló el defensor en su declaración, según el documento al que accedió ADN.

El conflicto tiene además un segundo frente judicial, yaa comienzos de septiembre, el mismo tribunal declaró admisible una nueva querella de Castillo en contra del jugador, esta vez por calumnia e injuria grave con publicidad, luego de que Maripán la acusara públicamente de una maniobra extorsiva. Esa causa tiene audiencia fijada para el 13 de octubre.