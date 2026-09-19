Columbus de Gonzalo Tapia superó a CF Montreal y amargó otra jornada de Alexis Sánchez

CF Montreal tuvo otra jornada de amargura en la MLS con la titularidad de Alexis Sánchez, ya que sucumbió por un 0-2 ante Columbus Crew de Gonzalo Tapia en el Saputo Stadium por la MLS, sumando su cuarto tropiezo consecutivo en el certamen.

Aunque el tocopillano se mostró más activo que en otras oportunidades, su equipo careció de claridad ofensiva. Incluso, la visita amenazó con adelantarse cuando Santiago Rodríguez se desmarcó para sacar un tiro al palo (6').

No fue hasta el complemento que los forasteros castigaron al cuadro del "Maravilla" a través de un remate cruzado de Mohamed Farsi (57'). Seguido a ello, Sánchez vio atónito como se le anuló un gol a Prince Owusu (60') para luego sufrir el golazo de tiro libre de Brais Méndez (68').

El duelo sumó otro chileno en cancha tras el ingreso de Gonzalo Tapia en los aurinegros (69') instantes antes de que el exatacante de Sevilla fuera sustituido por Daniel Ríos (75') antes del pitazo final.

Con esta derrota, CF Montreal se hundió con 21 unidades en la decimoquinta posición de la Conferencia Este y Columbus tomó respiro de ese sitio alcanzando los 26 puntos.

Ahora, el equipo del "Maravilla" buscará la recuperación cuando reciba a FC Cincinnati el 26 de septiembre a las 20:30 horas en el Saputo Stadium.