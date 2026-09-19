Chile abrió las puertas del mercado textil indio con histórico envío de lana magallánica

ProChile comunicó el primer envío de lana ovina de origen chileno al puerto de Mundra, en el estado de Gujarat, que marca un nuevo hito en la relación comercial con India y el país se posiciona como un proveedor confiable en el sector agropecuario.

La operación fue posible gracias al trabajo de ProChile, la Agregaduría Agrícola de Chile en India, el Servicio Agrícola y Ganadero, junto con la autoridad india del Departamento de Ganadería y Producción Lechera, el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores.

El importador en India, Surana WoolIndia, es una empresa con sede en Bikaner, mientras que el exportador chileno es Standard Wool Chile S.A., compañía de la Región de Magallanes y especializada en lana ovina de altos estándares de calidad.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, destacó que "India es un mercado de enorme importancia y este envío nos permite avanzar en una estrategia de diversificación de destinos para la lana chilena, cuya producción tiene una larga tradición en nuestro país y enfrenta el desafío de recuperar su dinamismo".

"Seguiremos trabajando para que nuestra producción agropecuaria pueda llegar a más mercados, con mejores oportunidades y mayor valor para quienes producen en nuestras regiones", agregó.

El director general de ProChile, Ignacio Fernández, destacó que "en 2025, exportamos unos US$ 13 millones en lana, que es un aumento de 19% respecto del año anterior, y con el mercado indio ahora abierto, esperamos que esa cifra continúe creciendo".

India muestra una creciente demanda de materias primas textiles y una disminución en su producción de lanas finas, creciendo la dependía de las importaciones. En ese sentido, Chile se posiciona como un proveedor confiable, con estándares sanitarios reconocidos internacionalmente y una oferta adaptable a lanas de mayor calidad como a volúmenes de fibra media.

Vishwas Surana, director de WoolIndia, destacó que "elegimos lana chilena por su excepcional equilibrio entre calidad superior de fibra y color, atributos que se alinean plenamente con los exigentes estándares de manufactura que mantenemos en la compañía".

"Como pioneros en la importación de esta materia prima en el país, vemos un enorme potencial para que la lana chilena responda a la sólida demanda de los sectores de hilandería y alfombras en India. Este hito no solo diversifica nuestro abastecimiento global, sino que también sienta una base sólida y de largo plazo para la fibra chilena en el mercado textil indio", aseveró.

De acuerdo a la institución, las exportaciones chielnas a India crecieron más de 55% el año pasado respecto al 2024, superando los US$3.900 millones, y en el primer semestre más que se duplicaron respecto del mismo período de 2025, superando los US$ 3.000 millones.