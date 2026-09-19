Corte de Valparaíso ratificó paralización de obras en El Olivar

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos de protección presentados por familias del sector El Olivar, la entidad patrocinante Social Arquitectura y la empresa constructora San Sebastián, acciones que pretendían reactivar las obras de reconstrucción habitacional paralizadas por la autoridad en Viña del Mar.

Tras una tramitación de cinco meses, el tribunal de alzada resolvió que los reparos expuestos escapan al alcance sumario de un recurso de protección.

De acuerdo con el dictamen, la controversia involucra aspectos técnicos que demandan la realización de peritajes y pruebas que deben ponderarse en un juicio de mayor conocimiento.

Asimismo, la sentencia descartó cualquier arbitrariedad o vulneración normativa en el actuar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), validando la suspensión preventiva de las faenas.

El tribunal descartó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo incurriera en vulneraciones legales o reglamentarias. (FOTO: ATON)

Respaldos estructurales y resistencia al fuego

Frente a la confirmación judicial, el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, defendió la determinación ministerial y subrayó que la medida responde estrictamente a resguardar la vida de los futuros propietarios.

"Después de cinco meses, la Corte de Apelaciones rechazó los recursos presentados contra una decisión que tomamos por una razón muy clara: no podemos permitir que el Estado entregue viviendas nuevas cuando existen antecedentes técnicos graves que cuestionan su seguridad", puntualizó la autoridad regional.

La autoridad regional ratificó su postura de cara a la Corte Suprema al asegurar que "el Estado no entrega casas nuevas falladas". (FOTO: ATON)

"Esta decisión está respaldada por informes técnicos internos y externos, revisiones estructurales y de resistencia al fuego", añadió Ruiz, que también indicó que saben que "demoler duele y que esperar más también duele, por eso nuestro deber no es proteger contratos, ni empresas, ni intereses; es proteger a las familias".

Proyección judicial ante la Corte Suprema

Pese al pronunciamiento favorable para el Minvu en el tribunal porteño, los recurrentes anunciaron que apelarán al máximo tribunal del país para forzar el reinicio de las construcciones.

"Sabemos que los recurrentes han anunciado que acudirán a la Corte Suprema, están en su derecho. Nosotros defenderemos nuevamente nuestra decisión con la misma convicción, porque está sustentada en antecedentes técnicos sólidos y, tal como señalamos desde el inicio, el Estado no entrega casas nuevas falladas", enfatizó el seremi.

Mientras se concreta la vía legal en la Corte Suprema, las familias damnificadas de El Olivar se mantienen en incertidumbre a la espera de definiciones técnicas que garanticen la seguridad del terreno y permitan avanzar hacia la entrega definitiva de sus viviendas.