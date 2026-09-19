Chile luchará por una hazaña ante España y remontar la serie en la Copa Davis

El equipo chileno de Copa Davis luchara este domingo, desde las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Court Central del Estadio Nacional, por una hazaña ante España en la serie de las Qualifiers a las Finales de Bologna, tras la amarga primera jornada, marcada por las duras derrotas de Alejandro Tabilo y Cristian Garin.

En el primer partido, Tabilo sufrió una remontada ante Daniel Mérida, por 7-5, 3-6 y 3-6, y después llegó un duro golpe, con una inapelable caída de Garin ante la joven promesa de los españoles, Rafael Jódar, por 6-0 y 6-2.

Bajo ese escenario, el panorama es muy complejo para la escuadra capitaneada por Nicolás Massú, ya que Chile está obligado a ganar el partido dobles este domingo para seguir con vida y estirar la serie.

La responsabilidad estará en manos del propio Tabilo y de Tomás Barrios, quienes enfrentarán en el mediodía a la dupla española de Jaume Munar y Pedro Martínez.

La derrota en ese partido terminará con las aspiraciones de Chile de jugar una nueva fase final en Italia.

En caso de ganar, Tabilo tendrá solo unos minutos de descanso y saltará nuevamente a la arcilla del Court "Anita Lizana", para enfrentar al primer singlista de España, Rafael Jódar, de 19 años.

Finalmente, si "Jano" logra derrotar a Jódar e igualar la serie 2-2, el partido definitivo lo jugará Cristian Garin ante Daniel Mérida.

Si llega a darse ese partido, será una oportunidad de redención para el tenista nortino, después de la dolorosa derrota de este sábado.

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