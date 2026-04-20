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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Darío Osorio celebró junto a Midtjylland una valiosa remontada ante el líder en Dinamarca

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra del chileno recortó tres puntos clave en la dura lucha por el título.

Darío Osorio celebró junto a Midtjylland una valiosa remontada ante el líder en Dinamarca
 Midtjylland (Instagram)
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Midtjylland, con el chileno Darío Osorio como titular, sumó un triunfo de oro frente al puntero Aarhus GF mediante una remontada por 2-1 en la jornada 27 de la Superliga de Dinamarca.

El AGF pegó primero con la conquista de Henrik Dalsgaard al minuto 20 de partido, pero los "Lobos" reaccionaron en los últimos minutos para dejar los tres puntos en casa.

Un autogol del arquero Jesper Hansen (83') y el agónico tanto de Julios Emefile (90+3') sellaron la victoria de Midtjylland.

Osorio, que jugó todo el partido y recibió tarjeta amarilla, fue uno de los protagonistas de los festejos post partido, con un grito de desahogo ante las cámaras del club.

Con esta victoria, Midtjylland llegó a 54 puntos, a solo dos del AGF con cinco fechas por delante. A su vez, ambos están muy despegados de Nordsjaelland; tercero con 44 unidades.

El próximo duelo para la escuadra del seleccionado nacional será ante Sonderjyske (sexto con 38 puntos y cinco partidos al hilo sin ganar), este jueves 23 de abril a las 14:00 horas de Chile (18:00 GMT).

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