Darío Osorio dio una asistencia en el triunfal debut de Midtjylland por la liga danesa

El chileno Darío Osorio tuvo un positivo estreno en la temporada 2026/2027 de la Superliga danesa, pues fue titular y aportó un pase de gol en el triunfo 3-2 de Midtjylland como visita ante Sonderjyske por la primera fecha.

Los "Lobos" iniciaron en ventaja con anotación de Mads Bech Sorensen al minuto 26, pero inmediatamente después llegó el empate local obra de Magnus Jensen.

A los 35' Osorio asistió a Valdemar Andreasen para colocar el 2-1 transitorio para Midtjylland, aunque Sonderjyske empató de nuevo justo antes del descanso con Mohamed Cherif Haidara (45').

Finalmente, Julius Emefile colocó la cifra definitiva que le dio los tres puntos al equipo del chileno en el minuto 66.

La segunda fecha del campeonato será la primera localía de Midtjylland, ante AC Horsens el domingo 2 de agosto a las 8:00 horas de Chile (12:00 GMT).

Antes, el jueves 30 de julio a las 13:00 horas (17:00 GMT), equipo danés tendrá su revancha contra Besiktas por la segunda fase previa de la Europa League: La ida fue triunfo turco por 1-0.