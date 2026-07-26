Desvinculado exseremi de Salud de Magallanes fue aprehendido por delito "de índole sexual"

El exseremi de Salud de Magallanes que fue desvinculado del cargo por enfrentar una "investigación" -según informó el Minsal en un inicio-, fue detenido a raíz de un delito "de índole sexual", según informó la Fiscalía.

El imputado, Fabián Barrientos, fue despedido el sábado para "resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y garantizar que el desarrollo de la investigación se realice con total independencia y transparencia", comunicó el Minsal, que no especificó por qué se abrió la indagatoria.

Barrientos ahora se encuentra en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas para su control de detención, que fue ampliado hasta el martes en la mañana. Allí, la fiscal Johana Irribarra ahondó sobre las circunsancias por las que se le investiga.

"Hoy comienza el control de detención respecto de una investigación en curso por un delito cometido en flagrancia, que es de índole sexual", informó.

"Solicitamos la ampliación de la detención (hasta la mañana del martes), ya que nos encontramos aún realizando diversas diligencias para establecer la dinámica en la que se produjeron estos hechos y algunos peritajes que se encuentran pendientes", agregó Irribarra.

"En resguardo de los derechos de la víctima, ella no quería manifestar o entregar antecedentes, por eso pedimos cuidado (en los detalles de la investigación). Estamos de acuerdo con la resolución que planteó el tribunal en torno a no dar dinámica de los hechos ni tampoco de los antecedentes relativos a la identificación" del afectado o afectada, dijo la persecutora.

Abogado defensor afirma que Minsal no pidió formalmente la renuncia

El abogado defensor de Barrientos, Juan Carlos Rebolledo, sostuvo que el Minsal no le pidió formalmente la renuncia a la ahora exautoridad.

"Nadie se ha acercado a hablarme ni nadie le ha pedido formalmente en persona o con un documento alguna renuncia o algo así. Nadie ha hablado con él", afirmó.

En tanto, el senador PS y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, exhortó a "dilucidar y aclarar en qué circunstancias ingresó (el exseremi) al Gobierno hace cuatro meses atrás, porque, claramente, aquí hay una situación dolorosa que tiene que ser muy bien explicada y esclarecida".

"Me parece correcto que salga del Ejecutivo, (pero) el asunto es si se había reparado en estos antecedentes que tenía (Barrientos) o si se produjeron en su desempeño", enfatizó.

En tanto, el diputado republicano e integrante de la misma comisión, Agustín Romero, valoró "que el Ministerio haya actuado con rapidez, porque la confianza en las instituciones también se protege tomando decisiones oportunas".

"Cuando una autoridad pública está siendo investigada por hechos de esta gravedad, lo mínimo que corresponde es que se aparte del cargo para que la investigación se desarrolle con total independencia", sostuvo.

"Ahora corresponde que la Fiscalía haga su trabajo, que se esclarezcan completamente los hechos y, si existen responsabilidades, que se apliquen todas las sanciones que establece la ley", cerró.